Arap turizmi en çok yeme içme ve konaklama sektörünü hareketlendirdi
Doğu Karadeniz Bölgesi son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgi odağı olurken, bu ilgi bölge ekonomisine olumlu yansıyor.
Trabzon’da 260 turizm işletme belgeli tesis ve 19 bin 348 yatak kapasitesi mevcut olduğu, 2022 yılına göre işletme sayısında yüzde 10, yatak kapasitesinde ise yüzde 7 artış olduğu belirtildi.
Özellikle son yıllarda Arap turizmiyle birlikte bölgedeki tesis sayılarında belirgin bir artış yaşanırken, bu yılın ilk 6 ayında Trabzon’u 205 bini yabancı, 264 bini yerli olmak üzere 469 bin turist ziyaret etti.
2022 yılının ilk 6 ayı ile kıyaslandığında yabancı turist sayısında yüzde 56, yerli turist sayısında ise yüzde 12, ortalamada da yüzde 28 artış oldu.
Ekonomi
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