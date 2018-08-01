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Arap turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Arap turistleri taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı. Kazada 17 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:20
Arap turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Trabzon, Akçaabat'ta yaylaya giden Arap turistleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Kuruçam mahallesinde meydana gelen kazada Hıdırnebi Yaylası’ndan dönen Arap turistleri taşıyan 61 S 1569 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarına çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede çoğunluğunu Arap turistlerin oluşturduğu 17 kişinin yaralandığı tespit etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:20
  1. Trabzon
  2. trafik kazası
  3. Akçaabat ilçesi

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