Arap turistleri oraya kaptırdık! Tatil rotasını değiştirdiler!

Karadeniz, son yıllarda turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Özellikle Trabzon ve Rize'nin eşsiz doğası, Arap turistleri cezbetmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl bölgeye gelen ve esnafın da yaptıkları alışverişler ile yüzünü güldüren turistler, bu sene rotayı değiştirmeye başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, Bölgeye gelen turistlerin zaman zaman yüksek fiyatlardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Kantarcı açıklamasında, bölgedeki yüksek fiyat politikasının turist sayısındaki azalmada etkisi olduğunu söyledi.

"BU YIL ÇOK FAZLA ŞİKAYET GELMEDİ"

Kantarcı devam eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

Bu yıl münferit, benzer şikayetler oldu ancak geçen yılki gibi olmadı. Geçen sene özellikle Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) sezon başı ve sonunda çok ciddi yoğun denetimleri vardı, belediyelerinde bazı uygulamaları vardı. Az sayıda olsa bile kapama uygulamaları vardı. Bu sene başında da TESOB hem tarife hem de diğer denetimlere başlamıştı.

Dolayısıyla bu yıl geçtiğimiz yıllardaki kadar fazla şikayet gelmedi. Yılın 365 günü yedi yirmi dört denetim ve kontrol mekanizması mutlaka işlemesi gerekiyor. Otokontrol sistemi olması gerekiyor. Esnaf esnafı şikayet etme değil yarın öbür günü diğer esnafın kendisinin ve şehrin bir kaybı olmaması için her gördüğü yanlışı anında ilgililere iletmesi gerekiyor.

"BAŞKA ÜLKELERE KAYMA VAR"

Özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistlerin başka ülkelere kaydığını hatırlatan Kantarcı, “Başka ülkelere kayma var. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle geçtiğimiz kış döneminde 6 Ortadoğu ülkesine vize kaldırılmıştı. Biz vizeyi kaldırdıktan 15 gün sonra İngiltere 4 tane Ortadoğu ülkesine kaldırdı. Bir ay geçmedi Bosna Hersek kaldırdı.

Bugün Rusya birçok ülke vize uygulamıyor. Soçi'ye bile direkt uçuşlar başlamış durumda. Azerbaycan, Bakü'ye yönelik gidişler var kayışlar olabilir bu normaldir. Ailenizle beraber bir bölgeye bir kez iki kez gidebilirsiniz. Ortadoğu'daki aileler üç, dört, beş defa geliyorlar bazıları yatırım yapıyor.

Ticaret yapanlar ortaklık yapanlar var. Ancak belli bir zamandan sonra kendi hesaplarına göre bir pahalılık söz konusu ise ya da ziyaret etmiş oldukları ülkede kendilerince bazı sorunlar yaşamışlarsa birkaç yıllığına da olsa başka bir ülkeye gidebilmeleri normal.

Önemli olan bizim doğru tespitlerle gerçekçi rakamlarla, istatistiklerle ciddi değerlendirmeleri yapıp bundan sonra yıllar için kayıpların olmaması ve var olan kayıpların geri kazanılması için doğru aksiyonları almamız gerekiyor” diye konuştu.