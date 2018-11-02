Arap toprağında YPG/PKK zorbalığı

YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etti. Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçede halk üzerindeki tahakkümü artıyor.

Rakka'ya bağlı ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut. Teröristler, buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı.

Tel Abyad'da AA kamerasına yansıyan görüntülerde, askeri üniforma giymiş YGP/PKK'lıların ilçenin girişinde araçları durdurarak, kimlik kontrolü yaptığı görülüyor. Uzun kuyruklar oluşturan sivil araçlar ancak kontrolün ardından ilçeye girebiliyor.

Her yerde posterler

Teröristlerin oluşturduğu kontrol noktasında barındıkları binanın tepesinde sözde Kürdistan bayrağı bulunuyor. İlçe halkı burada kontrolden geçirilerek topraklarına girip çıkabiliyor. İlçe merkezine giden anayolda, her aydınlatma direğinde YPG/PKK'nın sözde flamaları asılı. Direklerde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu görüntüye yansıyor. Tel Abyad'ın yerleşim merkezine giden ve en büyük bulvarı olan Siyasi Bulvarı üzerindeki kavşak noktasında, uzun bir direkte "YPG" yazılı dev boyutlarda sözde bayrak mevcut. Bayrağın altında yine elebaşı Öcalan'ın posterleri görülüyor. Kayıtlarda, YPG/PKK'nın merkezde de kontrol noktaları kurduğu, taksi ve diğer sivil araçları durdurduğu görülüyor. Çarşı olduğu görülen işlek bir alanda örgütünün sözde bayrakları asılı.

Türkiye'nin baskısı artarken ABD bocalıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Tel Abyad'daki YPG/PKK hedeflerini topçu ateşiyle hedef aldı.

ABD yönetimi gelişmeler karşısında "herkesin DEAŞ'la mücadeleye odaklanması gerektiği" yönündeki söylemini tekrarlarken, Tel Abyad'daki terörist unsurları "müttefik" olarak görüp görmediğine ilişkin sorulara net yanıt veremiyor.

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Sözcüsü Albay Sean Ryan, dünkü basın toplantısında AA muhabirinin ilçeyi kimin kontrol ettiği sorusuna, "Koalisyon, SDG ile çalışıyor. Onlar kuvvet hareketleri ve planları konusunda karar veriyor." şeklinde kaçamak yanıtlar vermişti. Ryan, AA'ya cevabında ayrıca, SDG ismini kullanan örgütün Türkiye'nin operasyonu nedeniyle DEAŞ'a karşı saldırılarını durdurduğu yönündeki açıklamasını paylaşmıştı. Tel Abyad'daki güncel duruma ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirten Ryan, "Tel Abyad'da Türkiye'nin de hedef aldığı kuvvetleri SDG olarak mı yoksa YPG olarak mı tanımlıyorsunuz?" sorusunu cevapsız bırakmıştı.