Arap siyasetçiden çok kritik uyarı! 'Anlaşma yapılmazsa İsrail ile savaşırız'

Iraklı siyasetçi Misal el-Alusi Arap ülkelerinin İsrail ile savaşın önüne geçmek için anlaşmaya varılması gerektiğini belirterek önlenmezse Irak ile İsrail'in savaşa gireceği uyarısında bulundu.

Irak Umme Partisi Genel Başkanı Misal el-Alusi kaleme aldığı bir makalede, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e Ocak 2019'da bir mektup yazdığını ancak hala mektubuna cevap alamadığını söyledi.

Misal el-Alusi, cumhurbaşkanı Salih'e yazdığı mektubunun içeriği hakkında açıklamalarda bulunarak, Irak'ın İsrail ile sürekli savaş durumundan çıkarılmasını talep ettiği, diğer Arap ülkeleri gibi İsrail ile bir ateşkes anlaşmasının gerektiğini önderdiğini dile getirdi.

Irak'ın İsrail ile savaş pozisyonundan çıkmaması halinde kötü sonuçlar doğabileceği uyarısında bulunan Misal el-Alusi, özellikler ‘bilinen bölgeler'de kargaşa ve kaosun yaşanacağını ileri sürdü.

1966 tarihinde Münir Redfa isimli Iraklı Süryani pilotun İsrail'e kaçırdığı Mig21 savaş uçağını Irak'ın iadesini talep ettiğinde bunun reddedildiğini hatırlatan Arap politikacı dönemin BM Sekreteri'nin Irak'ın 1948'de İsrail ile Arap ülkelerinin imzaladığı anlaşmaya imza atmadığı için Irak'ın kaçırılan savaş uçağını hukuken talep etmeye hakkı bulunmadığını söylediğini belirterek, “Mısır, Lübnan, Suriye başta olmak üzere çok sayıda Arap ülkesi 1948'de İsrail ile ateşkes anlaşması imzaladı. Ancak Irak bu anlaşmayı imzalamayarak İsrail ile savaş durumu pozisyonunu korudu” dedi.

Misal el-Alusi Irak'ın ateşkes anlaşmasını reddetmesi ve 1973'de İsrail ile girilen savaştaki yenilgiden ders çıkarması gerektiğini öğütleyerek, “Çünkü gelecek günlerin bize ne getireceğini bilemeyiz” uyarısında bulundu.

1948'de ne oldu?

İsrail devleti kurulduktan bir gün sonra, 15 Mayıs'ta Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak ordularının saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Birinci İsrail-Arap savaşı olarak tarihe geçen bu savaş çok kanlı geçti.

Savaşın ilk haftalarında üstünlükleriyle önemli yerleri ele geçiren Arap güçleri daha sonraki haftalarda üstünlüğü İsrail'e kaptırdılar ve ele geçirdikleri toprakları yitirdiler.

BM'nin İsveçli diplomat Bernadotte'yi ateşkesi sağlaması için görevlendirmesi sonucunda, 10 Haziran 1948'de ateşkes sağlandı.

Münir Redfa kimdir?

Münir Redfa (1934 - 1998), 1966'da kullandığı Irak Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-21 savaş uçağıyla İsrail'e kaçan Iraklı-süryani asıllı savaş pilotu. Kaçışı Mossad'ın en başarılı operasyonlarından biri olarak kabul edilir. Redfa'nın tüm geniş ailesi Irak'tan İsrail'e gizlice kaçırılmıştır. Ele geçirilen MiG 21 savaş uçağı da ABD'ye test için gönderilmiştir.