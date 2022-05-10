Arap medyasından Türk SİHA'ları hakkında bomba analiz: En büyük paya sahip

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İnsansız hava araçlarının düşük maliyetli platformlar olduğunu belirten Arap medyası, "Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktarlar Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin ilerleyişini durdurdu" dedi.

"Bayraktar TB2 SİHA"ların Rusya ordusuna ağır kayıplar verdirdiğine dikkat çeken Arap medyası, "Savaş için hayati önem taşıyan Rusya'ya ait yakıt konvoyları ve diğer önemli hedefler Bayraktarlar tarafından imha edildi" ifadelerini kullandı.

Türk SİHA'larının kritik hedefleri vurma konusundaki başarısının Ukrayna Hava Kuvvetleri'ni hayatta tuttuğunu ve bu sayede karşı hava saldırısı yapabilme avantajı elde ettiğini aktaran Arap medyası şöyle devam etti:

"Ukrayna'da çok iyi işler çıkaran Bayraktarlar Rus ordusunun cephede ihtiyaç duyduğu ikmal malzemelerini kesintiye uğrattı. Bayraktarlar Rus tankları ve zırhlı araçlarının Ukrayna'nın derinliklerine doğru ilerlemesine engel oldu."

"Rus ordusu karada Bayraktarlara kolay hedef oldu. Çünkü Rusların Ukrayna topraklarında insansız hava araçlarından saklanabilecekleri engebeli dağlar yok" diyen Arap medyası, Türk SİHA'larının Ukraynalılar için "popüler bir halk kahramanı" haline geldiğini ve adına şarkılar yazıldığını vurguladı.