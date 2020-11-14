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Dünya Arap Koalisyonu: Onlarcasını tespit ettik
Dünya

Arap Koalisyonu: Onlarcasını tespit ettik

Arap Koalisyonu, Kızıl Deniz'de İran destekli Husiler'in yerleştirdiği bir deniz mayını tespit ettiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 20:48:00 -
Arap Koalisyonu: Onlarcasını tespit ettik

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Kızıl Deniz'in güneyine Husilerce yerleştirilen bir deniz mayını tespit ettiklerini öne sürdü.

Koalisyondan yapılan ve Suudi Arabistan basınında yer alan açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde Husiler tarafından yerleştirilen bir deniz mayınının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, koalisyonun Yemen'e karşı operasyona başlamasından beri Husiler'in yerleştirdiği 157 deniz mayınının tespit edildiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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