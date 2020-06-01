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Dünya

Arap Koalisyonu açıkladı: 2 SİHA düşürdük

Yemen'de Husilere karşı yapılan mücadeleye destek veren Arap Koalisyonu Ortak Kuvvetler Komutanlığı, Husilere ait 2 SİHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:02:00 -
Arap Koalisyonu açıkladı: 2 SİHA düşürdük

Yemen’deki meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu Ortak Kuvvetler Komutanlığı, İran tarafından desteklenen Husi milisler tarafından Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt şehrine doğru gönderilen 2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, “Koalisyon güçleri, İran destekli Husi milisler tarafından Hamis Muşayt’taki sivil yerleşim birimlerine doğru gönderilen 2 SİHA’yı düşürmeyi başardı” dedi.

Sözcü, “SİHA’lar ile yapılan bu düşmanca terör eylemleri, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali ve Arap Koalisyonu tarafından Nisan ayında ilan edilen ateşkesi reddettiklerinin de teyididir” ifadelerini kullandı. (Şarkul-Avsat)

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