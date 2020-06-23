Arap gazeteci Libya’daki kritik detayı paylaştı! İşte Fransa'nın Türkiye'nin karşısında yer almasının nedeni

Libya'nın meşru hükümetinin çağrısı ile bölgeye giden Türkiye'nin hamleleri bazı ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor.

Ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan darbeci Hafter'i açıkça destek veren BAE, Rusya, Mısır ve Fransa'nın bölgedeki son gelişmelerin ardından çıkmaza girdiği belirtiliyor.

Rusya, Libya'daki faaliyetlerini samimiyetsizce reddetmeye devam ediyor. BAE ise bölgeye ilişkin açıkça çıkışlarda bulunmaktan kaçınırken Fransa tarafından bugün küstah bir açıklama geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa ülkesinin çıkarlarını çiğneyerek Libya hükümeti ile anlaşmalar yapması, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliğine saygı göstermemesi ve Libya'da yürüttüğü siyaset uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye Libya'da tehlikeli oyun oynuyor." ifadelerini kullandı.

"Fransa'nın Türkiye'nin karşısında olmasının sebebi..."

Arap gazeteci Mourad Teyeb, Fransa'nın Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmasının sebebini paylaştı.

Teyeb, "Libya'da Jufra hava üssü Fransa'nın yıllardır Çad, Nijer, Mali, ve Fezzan'dan çıkardığı uranyumu çalmak için kullandığı üstür. Sirte Limanı'nı da sömürdüklerini taşımak için kullanıyor. Fransa'nın Türkiye ve Rusya karşısında olmasının nedeni budur" dedi.