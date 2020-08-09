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Gündem

Arap dünyası bu sözleri konuşuyor! Lübnan ismin Türkiye isyanı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Türkiye, bölgeye yardım uçağı gönderdi. Dün de bir heyetin gittiği Lübnan'da ortaya çıkan bir video paylaşım rekorları kırdı. Videoda, Lübnanlı bir adam, ülke yönetimine 'Bize ilk yardıma koşan Türkiye'ye neden teşekkür etmiyorsunuz' diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 09:47:00 -

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama sonrası Türk STK'lar bölgede harekete geçti.

Türkiye ise çok geçmeden bölgeye kargo uçağı gönderdi. Uçakta, tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personelinin bulunduğu kaydedildi.

Lübnan'da ortaya çıkan bir video ise gündeme bomba gibi düştü.

Lübnanlı bir adam, Türkiye'nin Beyrut'a yardıma koşan ilk ülke olduğunu ve Lübnanlı yetkililerin Ankara'dan gelen yardım eline sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Lübnanlı adam videoada, "Türkiye, Lübnan'ın yardımına ilk koşan ülke olmasına rağmen Lübnanlı liderler neden Türkiye'ye teşekkür etmiyor. Neyden korkuyorsun bilmiyorum... Eğer her hangi bir Lübnanlı lider diyemiyorsa ben diyorum: Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı.

 

 

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