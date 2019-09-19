“Arap destekçilerini engelleyeceğiz”

Münübe Yılmaz

Terör devleti İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu, “Araplar destekçisi bir hükümetin kurulmaması için elimden geleni yapacağım” dedi. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'in liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın erken seçimlerde berabere kalmasının ardından seçim sonuçları ile ilgili konuşan Netanyahu, İsrail için biri kendisinin yönettiği, diğeri de Araplar’ı destekleyen bir hükümet olmak üzere iki yönetim ihtimali olduğunu dile getirdi. Çarşamba günü liderliğindeki sağ blok ile kendisi tarafından yönetilecek bir hükümet kararı alan Netanyahu, ülkenin artık siyonizm karşısında duran Arap partiler yerine güçlü bir siyonist politikayı yürütecek partiye ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te 31 ila 33 sandalye alırken, Gantz'in Mavi-Beyaz İttifakı 32 ila 34 sandalye ile temsil hakkı kazandı.