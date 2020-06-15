Arap Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması
Türkiye'nin şer odaklarına karşı Libya UIusal Mutabakat Hükümeti'ne yaptığı yardımdan rahatsız olan Arap Birliği'nden yeni bir açıklama geldi. Birlik, Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik operasyonlarını kınadı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin bölge devletlerin içişlerine karıştığı yönünde skandal bir çıkış yapan Arap Birliği'nden tepki çeken bir açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya karşı, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başlatıldığını duyurmuştu.
Bakan Hulusi Akar operasyonu karargahtan bizzat yönetirken, operasyona, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.
Türkiye'nin operasyonu sonrası açıklama yapan Irak Ordusu, Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasına girmesini kınadıklarını, bunun kışkırtıcı bir eylem olduğunu ve egemenlik ihlali anlamına geldiğini belirtti.
Türkiye'yi kınadılar
Sky News Arabia'nın haberine göre, Irak'ın ardından Arap Birliği de rahatsızlık duyan bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Irak'taki Türk askeri operasyonunu kınıyoruz' denildi.