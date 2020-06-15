  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Arap Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Türkiye'nin şer odaklarına karşı Libya UIusal Mutabakat Hükümeti'ne yaptığı yardımdan rahatsız olan Arap Birliği'nden yeni bir açıklama geldi. Birlik, Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik operasyonlarını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:08:00 - 2020-06-15 16:13:09
Arap Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin bölge devletlerin içişlerine karıştığı yönünde skandal bir çıkış yapan Arap Birliği'nden tepki çeken bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya karşı, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başlatıldığını duyurmuştu.

Bakan Hulusi Akar operasyonu karargahtan bizzat yönetirken, operasyona, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.

Türkiye'nin operasyonu sonrası açıklama yapan Irak Ordusu, Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasına girmesini kınadıklarını, bunun kışkırtıcı bir eylem olduğunu ve egemenlik ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Türkiye'yi kınadılar

Sky News Arabia'nın haberine göre, Irak'ın ardından Arap Birliği de rahatsızlık duyan bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Irak'taki Türk askeri operasyonunu kınıyoruz' denildi.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı