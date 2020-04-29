  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Arap Birliği'nden "Lübnan'ın bir bilinmeze doğru sürüklenmemesi" çağrısı

2020-04-29 14:07:28 -
Arap Birliği'nden "Lübnan'ın bir bilinmeze doğru sürüklenmemesi" çağrısı

KAHİRE (AA) – Arap Birliği, Lübnan hükümetine "ekonomik krizin önlenmesi için gereken adımları atması" çağrısında bulundu.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’ın Trablusşam kentinde göstericiler ile ordu mensupları arasında yaşanan arbedede ölen ve yaralananların olmasından duyulan kaygı ifade edildi.

Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'ın bir bilinmeze doğru sürüklenmesinden endişe edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan'da düzenlenen son eylemlerde göstericiler ile ordu mensuplarının çatışması tehlikeli bir tırmanıştır. Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin, profesyonellik ve sorumluluk bilinci içerisinde davranacağı, Lübnan'ı bilinmeze doğru sürükleyecek bir adım atmayacağı umut edilmektedir."

Ekonomik kriz nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde 27 Nisan'da düzenlenen protestolarda bazı banka şubeleri ile askeri araçlar ateşe verilmişti. Ordunun göstericilere sert müdahalesi sonucu yaralanan onlarca göstericiden biri ise hastanede yaşamını yitirmişti. Önceki gün başlayan gösteriler dün de sürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı