Arap aşiretleri PKK/YPG işgaline karşı birleşti! Deyrizor'da sıcak çatışmalar yaşanıyor!

Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor'da işgal altındaki bölgelerde Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'ye düzenlediği saldırılar sonucunda Deyrizor, Rakka, Haseke, Halep bölgelerinde 33 köyü teröristlerin elinden kurtarmıştı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Deyrizor'a bağlı Ziban bölgesindeki Arap aşiretleri, gece saatlerinde örgüte bağlı 'Sözde' yol kontrol noktalarıyla birlikte karargah belirledikleri alanlara saldırı düzenledi.

'Baskın' şeklinde düzenlenen saldırının sonucunda örgüt üyeleri arasında çokça ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Yaşanan sıcak çatışmaların ardından bölücü terör örgütü üyesi PKK/YPG'li teröristler, sabah saatlerinde bölgede 'Devriye' adı altında gençleri zorla alıkoymaya çalıştı.

DEYRİZOR BÖLGESİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG İŞGALİ

ABD ordusunun ''DEAŞ'la mücadele'' adı altında terör örgütü PKK/YPG'ye desteği Deyrizor'da bazı bölgelerin teröristlerin eline geçmesi ile sonuçlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teröristlerin işgal ettiği Deyrizor'da nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

PKK/YPG'li teröristler, Deyrizor'da çocuk yaştaki kişilere zorla silah vererek kendi bünyesi altına alıyor.

NE OLMUŞTU?

7 Ocak 18 Ocak tarihleri arasında Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında Deyrizor'un 7 bölgesinde çatışmalar başlamıştı.

Terör örgütleri tarafından işgal altına alınan Deyrizor'un bazı bölgelerinde örgüt baskısı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında 2023 Ağustos ayından beri neredeyse her gün sıcak çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Arap aşiretleri tarafından 27 Ağustos-13 Eylül 2023 tarihi arasında düzenlenen operasyonlar sonucunda Deyrizor, Rakka ve Haseke şehirleriyle Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köy terörden arındırıldı.

Fakat Arap aşiretleri, PKK/YPG'li teröristlerin saldırıları sonucunda sivil kayıplarını önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.