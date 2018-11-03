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"Aranıyor.." duyurusunu asla kanıksamayın

Bir gün sizin için de aynı telaşlı duyuruyu yapan olabilir...

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:40
"Aranıyor.." duyurusunu asla kanıksamayın


Kimin başına nerede, ne zaman ne geleceğini kim bilebilir ki.. Sık sık işittiğimiz "Kan aranıyor.." duyuruları işte böyle bilinmezliklerin sonucunda yapılıyor. O duyurulara umut bağlayanları empati kurmadan anlayamazsınız. Ya da başınıza gelmeden. Damdan düştüyseniz, damdan düşenin halinden anlayacağınıza hiç şüphe yok.. Fakat, illa damdan düşmeyi beklemek yerine küçük bir gayretle ihtiyaç sahiplerine "bir damla" da siz kan vererek hayır sahibi olmanız mümkün.
Hayretmek cebinizdeki parayla, pulla olmuyor her zaman..
Böylesi imkanınız olmasa bile damarlarınızda dolaşan temiz kanla bir hayatın kurtulmasına "vesile olarak" belki de en büyük sevaba nail olabilirsiniz.

Onun için kan grupları hakkında bilginizin olması gerektiğini düşündük. Bir kere herkes kan grubunu öğrenmeli.. 7'den 70'e herkes..

Ondan sonra şu yukarıya koyduğumuz tabloda görüldüğü gibi, kimlere kan verebilirsiniz ve Allah korusun başınıza bir iş geldiğinde kimlerden kan alabilirsiniz, öğrenmenizde yarar var.

Mesela aile fertleriniz yine aile içinden kimlerden kan alabilir..

Kimlere kan verebilir..

Dışarıdan, yakın akrabalardan kan verebileceğiniz kimler var? Onlardan hangileri hanginize kan verebilir? Bunları önceden tesbit ederseniz, o heyecanlı, telaşlı, gözü yaşlı günlerde çok faydasını görürsünüz.

KAN GRUBU NEDİR?

Kanda bulunan alyuvarlar, kana kırmızı rengi veren oluşumlardır. Alyuvarların üzerinde bulunan, kan proteinlerine göre de gruplar oluşmaktadır.

Bu proteinler üç gruba ayrılmıştır. A, B ve RH...

Bu proteinler, ayrıca aralarında 8 adet kan grubu oluşturur.

Vücudun bağışıklık sisteminin ürettiği antikorlar da kanda bulunmaktadır.

Bunlar da A, B ve RH antikoru olarak adlandırılır.

Bilinen hiçbir kanın yapısında antikorlar ve protein yan yana bulunmaz. Bunlar birlikte olursa, birbirlerini tutarak katılaşırlar ve çökelirler.

Kişiler arasında kan alışverişi yapılabilmesi için, alıcı ve vericilerin kanlarındaki protein ve antikorların incelenmesi gerekir.

Farklı gruplara sahip kişiler arasında kan alışverişi yapılamaz.

Kan grupları içerisinde sadece AB grubu olanlar genel alıcı, O grubu olanlar ise genel vericidir.

RH Faktörü nedir?

İnsanların kanlarında bulunan RH faktörü Eritroblastoz, bazı kişilerde bulunmaz ve RH negatif olarak adlandırılır.

İnsanlarda görülmeme ihtimali % 15 olan Eritroblastoz, özellikle anne ve bebeğin kan gruplarında görülecek uyuşmazlık neticesinde kırmızı kan gruplarının harap olmasına sebep olur.

Irsi olan bu durum, doğar doğmaz bebeğin kanının değiştirilmesi ile tedavi edilmektedir.

Eritroblastoz, RH faktörü hastalığı, Eritroblastoz fetalis, yeni doğan çocuklarda had sarılık olarak da adlandırılır.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:40
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