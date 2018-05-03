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Aranan terörist erkek arkadaşıyla enselendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıldır aranan terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç.'yi erkek arkadaşıyla buluştuğu sırada enseledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:30
Aranan terörist erkek arkadaşıyla enselendi

Terör örgütü MLKP'nin gençlik  yapılanmasının Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç, Ankara'da polisin  takibindeki erkek arkadaşıyla buluşması sırasında düzenlenen operasyonla  yakalandı. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP'nin  gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç'yi yakalamak  için çalışma başlattı.

3 YILDIR ARANIYORDU

Polis, terör örgütü üyeliği ve propagandası ile Cumhurbaşkanına  hakaret suçlarından yaklaşık 3 yıldır aranan Ceren Ç'nin sevgilisi D.B ile  buluşacağı bilgisini aldı.

Takibe alınan erkek arkadaşı ile Çankaya'da buluşan Ceren Ç, istihbarat ve terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına  alındı.

Örgüt adına ülke genelinde çok sayıda yasa dışı eyleme katıldığı ve  özellikle üniversitelerde örgütlenme çalışmaları yaptığı belirtilen şüphelinin,  MLKP terör örgütünün Suriye'de bulunan terör kamplarına eleman sağladığı  öğrenildi.

Öte yandan örgütün, bombalı eylemlerde Suriye'deki kamplarda eğitim  alan örgüt mensuplarını kullandığı ve ülke genelinde eylem arayışı içerisinde  olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan zanlının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki  işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 11:30
  1. Ankara
  2. mlkp
  3. GÜNCEL Haberleri

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