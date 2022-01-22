Aranan tam 986 kişi yakayı ele verdi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ülke genelindeki lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park-bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 11 bin 562 karma ekip, 267 dedektör köpek ve 45 bin 479 personelin katıldığı uygulamada 372 bin 725 kişi kontrol edilirken, 986 aranan kişi yakalandı, 49 kişi de gözaltına alındı. 111 kişiye idari ve 59 kişiye adli olmak üzere 170 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca 85 bin 230 araç kontrol edildi, 3 bin 407 araca yönelik idari para cezası uygulandı, 375 araç trafikten menedildi, 5 aranan araç ele geçirildi. 18 bin 802 iş yeri denetlenirken, 77 iş yerine yönelik idari para cezası yazıldı. Uygulamada 28 ruhsatsız tabanca, 55 av tüfeği, 12 kesici-delici alet, 11 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi. (İLKHA)