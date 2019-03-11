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Aranan Taliban lideri, yıllarca ABD üssü yakınlarında yaşamış!

Hollandalı gazeteci Bette Dam'in yazdığı ‘Molla Ömer'in Gizli Yaşamı’ adlı kitapta, Taliban liderinin hiç ABD'nin inandığı gibi Pakistan'da yaşamadığı söyleniyor. Ömer'in bunun yerine, memleketi Zabul bölgesinde bulunan bir büyük bir Amerikan İleri Operasyon Üssü'ne sadece yaklaşık 5 kilometre mesafede saklandığı kaydediliyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:47
Aranan Taliban lideri, yıllarca ABD üssü yakınlarında yaşamış!

Yeni yayımlanan bir kitapta, Taliban eski lideri Molla Muhammed Ömer'in, Afganistan'daki bir Amerikan üssüne yürüme mesafesinde yaşadığı iddia edildi.Hollandalı gazeteci Bette Dam'in yazdığı Molla Ömer'in Gizli Yaşamı adlı kitapta, Taliban liderinin hiç ABD'nin inandığı gibi Pakistan'da yaşamadığı söyleniyor.

Ömer'in bunun yerine, memleketi Zabul bölgesinde bulunan bir büyük bir Amerikan İleri Operasyon Üssü'ne sadece yaklaşık 5 kilometre mesafede saklandığı kaydediliyor.

Dam, kitabını beş yıl süren bir araştırma ve Taliban üyeleriyle görüşerek yazdı.

Dam, Taliban rejiminin 2001'de devrilmesinden sonra Ömer'in koruması haline gelen Cabbar Omari'yle de konuştu.

2013'de hastalanarak hayatını kaybetti

Omari, 2013'te hastalanarak hayatını kaybetmesine dek Ömer'i sakladı.Kitaba göre, Taliban yönetiminin devrilmesinin hemen ardından, ABD'nin 11 Eylül saldırılarından sonra başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Ömer, üsse yakın bir yerdeki evin gizli odalarında saklandı.Hatta kitapta, bir kez Amerikan özel güçlerinin evi aradığı, ancak Ömer'in saklandığı yeri bulamadıkları belirtiliyor.

Ömer'in daha sonra, 1000 kadar Amerikan askerinin kaldığı üsse 5 kilometre mesafedeki başka bir eve geçtiği kaydediliyor.

Dam ayrıca, kendisine Ömer'in haberleri de BBC Afgan Servisi'nden takip ettiğininin söylendiğini aktarıyor. Aksi yönde iddialara karşın, Ömer'in Taliban'ı saklandığı yerden yönetemediği vurgulanıyor.

Ancak, Ömer'in ABD'li yetkililerin Taliban liderleriyle ülkedeki savaşı sona erdirmek için görüştükleri Katar'da bir Taliban bürosunun açılmasına onay verdiği kaydediliyor.Dam'ın kitabı geçen ay Flemenkçe basılmıştı ve kısa süre içinde İngilzce de yayımlanması bekleniyor.

Kitaptaki diğer önemli bulgular

Molla Ömer, Aralık 2001'de grubun yönetimini Savunma Bakanı Molla Ubeydullah'a devretti. ABD'li ve İngiliz özel kuvvetlerinin kaldığı Wolverine İleri Operasyon Üssü'ne beş kilometre mesafede yaşadı Ömer, yakalanmamak için bazen sulama tünellerine saklanıyordu Tecrit altında yaşadı ve nihayetinde kendi dilini geliştirdi. 23 Nisan 2013'te öldü ve işaretsiz bir mezara gömüldü.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:47
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