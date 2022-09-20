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Gündem Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı
Gündem

Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 18:22:00 -
Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 9 farklı mahallede çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, hakkında 'Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek' suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ö., 'Cinsel Saldırı' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.D., 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakmakla Birlikte Kilitlemek Suretiyle Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.Y., 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.Ç., 'Cinsel Taciz' suçundan 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.B. ile birlikte 20 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi de cezaevine teslim edildi.

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