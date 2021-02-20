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Yerel Aranan hükümlü için drone destekli operasyon
Yerel

Aranan hükümlü için drone destekli operasyon

Şanlıurfa'da cinayet suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı drone destekli operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 12:56:00 -
Aranan hükümlü için drone destekli operasyon

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Antalya'da işlediği cinayetten dolayı 8 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.D.'nin Eyyübiye ilçesinde olduğunu belirledi. A.D.'nin saklandığı adrese özel harekat polislerinin de katıldığı drone destekli şafak operasyonu düzenleyen JASAT ekipleri, hükümlüyü saklandığı binada gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen firari, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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