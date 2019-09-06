Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Y.T. olduğunu tespit ederek, eşkalini diğer birimlere dağıttı. Hacıbaba Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler Y.T'yi fark ederek durdurmak istedi. İkaza uymayan ve kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlının kentte farklı tarihlerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Y.T. tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.