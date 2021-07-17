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Gündem

Aranan FETÖ'cü Trabzon'da enselendi

FETÖ iltisakı nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Trabzon'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 11:01:00 -
Aranan FETÖ'cü Trabzon'da enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü’ne üye olduğu gerekçesiyle hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., Beşikdüzü’ndeki çalışma sonucu yakalandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Giresun İlamat ve İnfaz Bürosunda arama kaydı bulunan ve yakalanan M.P.’nin gerekli işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine gönderildiğini duyurdu.

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