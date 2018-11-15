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Aranan FETÖ'cü çift hücre evinde yakayı ele verdi

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüphelisi çift, Samsun'da örgüte ait hücre evinde enselendi.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:44
Aranan FETÖ'cü çift hücre evinde yakayı ele verdi

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, Samsun'da örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Gaybubet evlerinede kalıyorlardı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri ekipleri, firari FETÖ şüphelilerinin yakalanması için örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği hücre evlerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince aranan doktor Fatma Ş. ile aynı hakimlikçe aranan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen doçent unvanıyla ihraç edilmiş eşi Abdurrahman Ş'yi gözaltına aldı.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen çift, emniyete götürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:44
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