Aranan bin 70 şüpheli enselendi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, başta terör olmak üzere her türlü suç örgütünün muhtemel eylemlerinde kullanılan ruhsatsız silah, av tüfeği ve suçta kullanılan her türlü benzeri aletin ele geçirilmesi ve suç işlenmesinin engellenmesine yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı "Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması" yapıldı.

Uygulamaya 20 bin 437'si emniyet, 23 bin 747'si jandarma ve 475'i sahil güvenlik personeli olmak üzere 44 bin 659 personel katıldı.

Ekiplerce uygulama sırasında 383 dedektör köpek kullanıldı.

Uygulamanın ilk aşamasında, gerekli arama izinleri de alınarak yivsiz tüfek imalathanelerinde, av bayilerinde, ısı, ışık, gaz, duman ve/veya ses üreten madde (piroteknik) satışı yapılan yerler ile 6136 sayılı Kanun'a göre yurda sokulması, yapımı, satışı, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasak olan kılıç, kama, hançer, pala, kasatura, sustalı çakı ve bıçak gibi aletlerin satıldığı yerler ve asker-polis malzemesi satışı yapılan pasajlardaki iş yerleri denetlendi.

İkinci aşamada ise hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde bulunduğu ekipler tarafından umuma açık eğlence mekanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

Ayrıca internet üzerinden yasa dışı yollarla silah ve tüfek satışı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

416 bin kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Uygulama kapsamında 416 bin 952 kişi ile 142 bin 358 araç sorgulandı, 7 bin 893 umuma açık iş yeri denetlendi.

Kontrollerde 4'ü adam öldürme, ikisi yağma, 55'i yaralama, 25'i hırsızlık, 12'si dolandırıcılık, ikisi cinsel saldırı, 5'i çocuğun cinsel istismarı, 21'i uyuşturucu madde ticareti, 11'i kaçakçılık, ikisi FETÖ/PDY terör örgütü üyesi, ikisi silahlı terör örgütü üyesi, 929'u diğer suçlardan olmak üzere bin 70 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca 10'u çocuk 22 kayıp kişi de bulundu.

Denetimlerde eksiklik ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle 4 iş yeri kapatıldı, 902 araç trafikten men edildi, aranan 112 araç tespit edildi.

İdari ve trafik yönünden 1 milyon 872 bin 813 lira cezai işlem uygulandı.

Ele geçirilen malzemeler

İş yeri, araç ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda, 24 ruhsatsız tabanca, 118 ruhsatsız av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca, 546 adet mermi, 591 kesici/delici alet, 240 gram esrar, 53 gram eroin, 4 gram metamfetamin, 8 adet ecstasy hap, 54 adet captagon hap ve 4 bin 813 paket kaçak sigara ele geçirildi, 90 kişi gözaltına alındı.

Denetlenen 3 bin 32 av bayisi ve silah imalathanesinde 9 kilo 74 gram izinsiz piroteknik madde, 522 av tüfeği, 752 yasaklı av tüfeği aksamı, iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Söz konusu bayi ve imalathanelerden 37'si hakkında işlem yapıldı.