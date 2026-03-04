Aranan 5 FETÖ'cü Hatay’da enselendi
FETÖ üyeliğinden aranan 5 firari mankurt Hatay'da düzenlenen operasyonla saklandıkları inlerinde enselendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda il genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan şubat ayı içerisinde; 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.K., 4 yıl 2 ayla aranan B.T., 3 yıl 1 ay 15 günle aranan Y.U., 6 yıl 3 ayla aranan B.C. ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.S. saklandıkları adreslerde yakalandı. 5 firari şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.