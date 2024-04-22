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Yerel Aranan 19 şahıs kıskıvrak yakalandı!
Yerel

Aranan 19 şahıs kıskıvrak yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 20:52:00 -
Aranan 19 şahıs kıskıvrak yakalandı!

Bingöl’de aranan 19 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 15-22 Nisan tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerini paylaştı.

5 ile 10 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalandığını belirten Vali Usta, “Kasten yaralama 2, hırsızlık 3, cinsel suçlar 3, siber suçlar 1, KOM 1 ve diğer suçlardan 9 olmak üzere toplamda 19 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, devamında cezaevine teslim edilmişlerdir” dedi.

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