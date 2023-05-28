'Aramızda kalmasın' Ekrem ve Mansur'un hayali yalan oldu
Cumhurbaşkanı yardımcısı olma hayali kuran ve ilk tur seçiminde manipülasyon yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayali bitti.
Seçimin ikinci turuna ilişkin açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı.
Erdoğan'ın zaferinin ardından akıllara İmamoğlu'nun 'Aramızda kalsın kazanıyoruz' manipülasyonu geldi.
İkinci tur için açıklanan sonuçlara göre ise, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı hayalleri sona erdi.
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