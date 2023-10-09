Aramızda Haham kadar olamayanlar var: İsrail devletinin dağılması için dua ediyoruz

İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistinlilere destek gösterisinde VOA'ya konuşan Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati İngiltere Temsilcisi Haham Elehanan Beck, Siyonist İsrail’in bölgeye gelmeden önce Müslümanlarla yüzyıllardır barış ve huzur içinde yaşadığını belirterek İsrail devletinin yıkılması için dua ettiklerini söyledi.

Filistin'de huzur kalmadı

İsrail kurulduktan sonra barış ve huzurun kalmadığını dile getiren Haham Beck, işgalci İsrail yüzünden Filistin’i terk edip İngiltere'ye taşınmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yahudiler sorunsuz yaşıyor

“Ben Filistin doğumluyum.” diyen Haham Beck, “Annem anlatırdı, bir zamanlar Filistinlilerle birlikte güzelce yaşarmışız. Birbirimizin çocuklarına bakarmışız. Söylediğim gibi dünyadaki Müslüman ülkeleri örnek verdim; Türkiye, Yemen, İran, Fas… Dünyanın her yerinde Yahudiler sorunsuz birlikte yaşıyorlar.” dedi.

Bütün ülke Filistin'e iade edilmeli

“Biz, iki devletli çözümü dahi desteklemiyoruz.” diyen Haham Beck, “Yahudiler sürgün edildi ama ilahi bir çıkış gösterildi. Bir karış toprağa bile sahip olmamıza izin yok. Bütün ülke Filistin’e iade edilmeli.” diye konuştu.

Filistinlilerin Yahudilerle sorunu yok

Filistinlilerin Yahudileri öldürdüğü iddiasının Siyonistlerin kara propagandası olduğunu belirten Beck, “Bu yanlış bir propaganda. Filistinlilerin Yahudilerle hiçbir sorunu yok. İşgalcilerle sorunu var. Her iki taraf, Hamas ve Fetih Yahudilerle bir sorunları olmadığını defalarca ilan ettiler. Onların işgalciler ve katillerle sorunları var. Topraklarını alanlarla problemleri var.” dedi.

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İsrail devletinin dağılması için dua ediyoruz

İsrail’in tamamen dağılması için dua ettiklerini söyleyen Haham Beck, “Hiç kimse incinmeden barış içinde İsrail devleti dağılsın. Dileriz ki, bu yakın zamanda olur ve biz de görürüz.” ifadelerinde bulundu.

Binlerce Yahudi aile var

Haham Beck, binlerce Yahudi ailenin bunu temenni ettiğini belirterek, “Sizi Kuzey Londra’ya davet ediyorum. Gelin ve topluluğumuzu görün. Binlerce Yahudi aile var. Orada bir tane dahi İsrail bayrağı göremezsiniz. Eğer görürseniz her biri için size 100 sterlin para veririm.” diye konuştu.