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Gündem Arama yapılan geminin şirketinden açıklama!
Gündem

Arama yapılan geminin şirketinden açıklama!

Türkiye'den Libya'ya bir takım muhtelif gıda ve boya yardımı götüren kargo gemisine yapılan hukuk dışı skandal müdahalenin ardından arama yapılan geminin bağlı olduğu şirketten açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:58:00 -

Türkiye'den Libya'ya bir takım muhtelif gıda ve boya yardımı götüren kargo gemisine Yunan komutan idaresindeki Alman fırkateyninden yapılan hukuk dışı skandal müdahalenin ardından arama yapılan geminin bağlı olduğu şirketten açıklama geldi.

Doğu Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketinden yapılan açıklamada, "Tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere uyduk. Tüm taşımalar insani ve ticari maksatlıdır." ifadeleri kullanıldı.

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