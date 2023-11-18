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Gündem Arama ve çalışma başlıyor! Bir ilde daha petrol müjdesi
Gündem

Arama ve çalışma başlıyor! Bir ilde daha petrol müjdesi

Yeniakit Publisher
2023-11-18 12:53:00 -
Arama ve çalışma başlıyor! Bir ilde daha petrol müjdesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Siirt'te bir sondaj kuyusu açarak petrol arama çalışması başlatıyor.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, merkez ilçesinde Yerlibahçe köyü sınırları içinde AR/TPO/K/M47-b3 ruhsat numaralı sahada, Kalender-1 tespit kuyusunda petrol aranacak. Gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor.

Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacağı belirtilirken, ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağının kararlaştırılacağı bildirildi.

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