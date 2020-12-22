Aralıksız tam gaz devam ediyor! Dev LNG gemisi Türkiye'ye giriş yaptı
Doğalgazda boru hatlarına alteranatif olarak ortaya çıkan LNG ithalatı aralıksız sürüyor. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye giriş yaptı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 20 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı.
Terminale yanaştı
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 15 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 20 Aralık Pazar saat 08.00'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.