Aralık ayında hangi sebze ve meyveleri tüketilmeli?

Aralık mahsülleri bol antioksidan içeriyor, dolayısıyla bağışıklık sistemimimizi güçlendirmek için birebir. Günümüzde özellikle büyük marketlerde dört mevsim her türlü sebzeyi, meyveyi bulmak mümkün olsa da sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek, çok daha doğru. Peki, Aralık ayında ne yenir?

Aralık ayında hangi sebze ve meyveler yenmeli?

Yemeklerin olmazsa olmazı sebzeler ile birçok farklı tarif elde etmek mümkün. Sağlığımız için sebzeleri mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. Aralık ayında tüketmemiz gereken sebzelerin çoğu yeşil yapraklılardan oluşuyor.

Aralık ayında hangi sebzeleri tüketmeliyiz?

Bu sebzeler: Havuç, şalgam, ıspanak, yer elması, pırasa, lahana (kırmızı ve beyaz), turp (beyaz, kırmızı, siyah), pancar, kara lahana, bal kabağı, karnabahar, kereviz.

Dört mevsim bulunabilen sebzeler de şöyle sıralanabilir: Marul, maydanoz, dereotu, nane, roka, tere, pazı, yeşil soğan.

Aralık ayında hangi meyveleri tüketmeliyiz?

Kışın gelmesiyle birlikte hastalıklarda artıyor. Hastalıklardan kurtulmak ve önlem almak için bol bol meyve tüketmeliyiz. Aralık ayında tüketmemiz gereken meyveler var.

Bu meyveler: Elma, armut, mandalina, portakal,nar,yerli muz,limon,greyfurt ve ayva.

Aralık ayında hangi balık türleri yenir?

Kış ayının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri kuşkusuzdur ki balık. Balık içerisinde omega 3 başta olmak üzere A, B2, B3, B12, D ve E vitaminleri ve folik asit, fosfor, kalsiyum, sodyum, selenyum bulundurur. Bu yüzden balığı sofralarımızdan eksik etmemeliyiz.

Aralık ayı boyunca tüketilmesi gerek balık türleri: Palamut, lüfer, uskumru, çipura, hamsi, sardalye, torik,tekir.

Aralık ayında hangi yemişler tüketilmeli?

Aralık ayı denince akla ilk gelen yemiş elbette ki kestane oluyor. İster ocakta, ister fırında kestane yapabilirsiniz.