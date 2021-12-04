Aralık ayı meyve ve sebzeleri
Aralık ayı sebze ve meyve bakımından oldukça bereketli bir aydır.
Aralık ayında en çok brokoli tüketilir. Ardından kereviz ve lahana da hem yemekleri hem de salatalarıyla sofralarımızı şenlendirir. Karnabahar yine bu ayın vazgeçilmez sebzelerindendir.
Aralık Ayı Meyve ve Sebzeleri
Meyveler:
Mandalina, portakal, greyfurt, limon, elma, armut, muz, kivi, ayva, nar, balkabağı, muşmula.
Sebzeler: Yer elması, kereviz, pırasa, beyaz lahana, kırmızı lahana, brüksel lahanası, pazı, kırmızı turp, karnabahar, havuç, ıspanak, şalgam, pancar.
Yemişler: Kestane.