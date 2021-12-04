Aralık ayında en çok brokoli tüketilir. Ardından kereviz ve lahana da hem yemekleri hem de salatalarıyla sofralarımızı şenlendirir. Karnabahar yine bu ayın vazgeçilmez sebzelerindendir.

Aralık Ayı Meyve ve Sebzeleri

Meyveler:

Mandalina, portakal, greyfurt, limon, elma, armut, muz, kivi, ayva, nar, balkabağı, muşmula.

Sebzeler: Yer elması, kereviz, pırasa, beyaz lahana, kırmızı lahana, brüksel lahanası, pazı, kırmızı turp, karnabahar, havuç, ıspanak, şalgam, pancar.

Yemişler: Kestane.