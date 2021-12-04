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Kadın - Aile Aralık ayı meyve ve sebzeleri
Kadın - Aile

Aralık ayı meyve ve sebzeleri

Aralık ayı sebze ve meyve bakımından oldukça bereketli bir aydır.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 10:51:00 - 2021-12-04 10:53:39
Aralık ayı meyve ve sebzeleri

Aralık ayında en çok brokoli tüketilir. Ardından kereviz ve lahana da hem yemekleri hem de salatalarıyla sofralarımızı şenlendirir. Karnabahar yine bu ayın vazgeçilmez sebzelerindendir.

Aralık Ayı Meyve ve Sebzeleri

Meyveler:

Mandalina, portakal, greyfurt, limon, elma, armut, muz, kivi, ayva, nar, balkabağı, muşmula.

Sebzeler: Yer elması, kereviz, pırasa, beyaz lahana, kırmızı lahana, brüksel lahanası, pazı, kırmızı turp, karnabahar, havuç, ıspanak, şalgam, pancar.

Yemişler: Kestane.

 

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