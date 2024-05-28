Aralarında Türkler de var! Çok sayıda değişiklik.... Almanya’da göçmen yasasına ayar

1 Haziran 2024 itibariyle Avrupa’da göçmenleri ilgilendiren değişimler hayata geçirilecek. Vatandaşlık, iltica, sınır dışı etme ve çalışanlara yönelik pek çok değişiklik hayata geçirilecek.

Hayata geçirilecek bu yasa Türkleri de yakından ilgilendiriyor. Peki, 1 Haziran itibariyle göçmenleri ne gibi değişiklikler bekliyor.

AB’ye iltica kabul oranı düşük olanlar atkı AB’ye alınmayacak. Sınırda durdurulacak olan kişilerin başvuruları incelenecek. Başvuruların incelenmesinin ardından karar verilecek. Söz konusu kişilerin başvuruları onaylanmayacak, AB ülkelerine girişlerine izin verilmeyecek. 3 hafta içinde ise geri gönderilecekler...

Göçmenler ortak kamplarda utulacak

İltica başvurusu yapan kişiler ilk girdikleri ülkede ya da hazırlanan kamplarda kalacak. Uygulama 1 Haziran 2024 itibariyle başlayacak, hazırlanacak olan kampların ise 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. İltica konusunda AB ortak bir noktada buluştu. Bundan sonra bir göçmen giriş yaptığı ülkeden bir başkası için iltica talebinde bulunamayacak. Eğer başka bir ülkeye geçiş yaptıysa ilk girdiği ülkeye gönderilecek. Sınır dışı sürecinin 12 haftada tamamlanması gerekecek.

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Hızlı çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran’da

Almanya, hızlı çifte vatandaşlık yasasını kabul etti. Yasa 27 Haziran 2024’te uygulanmaya başlayacak. Bu yasa doğrultusunda Türkler, köken vatandaşlığını bırakmadan Alman vatandaşı olabilecek. Çifte vatandaşlık için 5 sene Almanya’da yaşamış olmak, Almanca biliyor olmak ve geçimini sağlıyor olmak yeterli olacak. Ancak ülkeye yararlı olabilecek kişiler için bekleme süresi 5 yıl değil 3 sene olarak uygulanacak.

Almanya’da çalışmak isteyenlere ‘Şans kartı’ uygulaması

Almanya’ya vasıflı personelin girebilmesi artık önceki yıllara göre çok daha kolay olacak. Almanya’da çalışmak isteyenlere ‘şans kartı’ verilecek. Söz konusu uygulama 1 Haziran’da yürürlüğe girecek. Şans kartı olan kişilerin en az bir yıllık iş garantisinin bulunması gerekiyor. Meslek ya da üniversite diploması olanların en az iki sene de deneyimli olması gerekiyor. Şans kartı alan kişilerin sözleşmesi uzatılabilir. Böyle durumlarda şans kartı olan kişiler, Almanya’ya ailelerini de getirebilecek.

Oy verme yaşı düşürüldü

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma yaşı 18’den 16’ya düşürüldü. Parlemento seçimlerinden Avrupa ülkesi vatandaşı olan 16 yaşını doldurmuş Türkler de oy kullanabilecek.

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