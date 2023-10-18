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Dünya Aralarında Türkiye'de var... İsrail'i çok fena kınayan müslüman ülkeler kıyasıya yarışıyor
Dünya

Aralarında Türkiye'de var... İsrail'i çok fena kınayan müslüman ülkeler kıyasıya yarışıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-18 11:45:00 -
Aralarında Türkiye'de var... İsrail'i çok fena kınayan müslüman ülkeler kıyasıya yarışıyor

İsrail'i kınayan kınayana... Bir çok müslüman ülke İsrial'in günlerdir süren müslüman katliamını kınamakla meşgul. İslamın sancağı, abisi, hamisi vs. olma husunda kendine toz kondurmayan Osmanlı varisi müslüman bazı ülkeler geleneksel kınama şenlikleri tadında açıklamalar yapıyor. Ümmetçilikten ulusalcılık bataklığına saplanan müslüman ülkelerin hali içler acısı. Asıl acınacak Filistin değil, bahsi geçen islam ülkeleri...

İsrail'i kınayan kınayana... Bir çok müslüman ülke İsrial'in günlerdir süren müslüman katliamını kınamakla meşgul. İslamın sancağı, abisi, hamisi vs. olma husunda kendine toz kondurmayan Osmanlı varisi müslüman bazı ülkeler geleneksel kınama şenlikleri tadında açıklamalar yapıyor. Ümmetçilikten ulusalcılık bataklığına saplanan müslüman ülkelerin hali içler acısı. Asıl acınacak Filistin değil, bahsi geçen islam ülkeleri...

İsrail'i kınayan kınayana... Bir çok müslüman ülke İsrial'in günlerdir süren müslüman katliamını kınamakla meşgul. İslamın sancağı, abisi, hamisi vs. olma husunda kendine toz kondurmayan Osmanlı varisi müslüman bazı ülkeler geleneksel kıanma şenlikleri tadında açıklamalar yapıyor.

Bir kaç gün sonra bu ülkeler tüm yaşananları unutacak ve islam züeirne kuru sıkı ahkam kesmeye cami inşa etmeye, ramazan ayını dolu dolu yaşamaya devam edecek...

6
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Yorumlar

Kinama

En iyi biz kinadik, cok fena kinadik of cok pis kinadik. Saatbasi da kiniyoruz

Ömer

Kına yakma evet başka şey yapılmıyor , aslında çok şey yapılabilir . Bu güç var ama kukla idareciler var bunlar hiçbir şey yapmaz . Sadece Türkiye ne yapabilir ? Nerde iran nerde Suudi’ler nerde Mısır nerde ?Bunjar mı Filistin’i koruyacak ? Şeylerine kına yaksın otursunlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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