Aralarında Türkiye'de var... İsrail'i çok fena kınayan müslüman ülkeler kıyasıya yarışıyor

İsrail'i kınayan kınayana... Bir çok müslüman ülke İsrial'in günlerdir süren müslüman katliamını kınamakla meşgul. İslamın sancağı, abisi, hamisi vs. olma husunda kendine toz kondurmayan Osmanlı varisi müslüman bazı ülkeler geleneksel kınama şenlikleri tadında açıklamalar yapıyor. Ümmetçilikten ulusalcılık bataklığına saplanan müslüman ülkelerin hali içler acısı. Asıl acınacak Filistin değil, bahsi geçen islam ülkeleri...

İsrail'i kınayan kınayana... Bir çok müslüman ülke İsrial'in günlerdir süren müslüman katliamını kınamakla meşgul. İslamın sancağı, abisi, hamisi vs. olma husunda kendine toz kondurmayan Osmanlı varisi müslüman bazı ülkeler geleneksel kıanma şenlikleri tadında açıklamalar yapıyor.

Bir kaç gün sonra bu ülkeler tüm yaşananları unutacak ve islam züeirne kuru sıkı ahkam kesmeye cami inşa etmeye, ramazan ayını dolu dolu yaşamaya devam edecek...