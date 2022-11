Aralarında Türkiye de var! Dünya saç araştırması sonuçları açıklandı

Yeni Akit Ankara

Dyson'ın, dört Teknoloji Kampüsünde 6.000 mühendis ve bilim insanının yüzlerce laboratuvara erişimi bulunurken; bu alanlar, günün 24 saati yeni fikirlerin ve teknolojilerin titizlikle test edilmesine olanak tanıyor. Dyson'ın tüm saç tiplerine nasıl bakım yapılması gerektiğini anlaması ve saç şekillendirmenin daha iyi, daha sağlıklı yollarını belirlemeye devam etmesi için mühendisler test düzenekleri geliştiriyor ve son teknoloji ekipmanlar kullanıyor. Taramalı elektron mikroskopları, termal kameralar ve hava akımı lazer duman makineleri gibi teknolojiler, mühendislerin saç hasarının etkisini, dünyadaki tüm saç tiplerini ve yüksek hızlı hava akışının etkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Saçın yanı sıra kullanıcıları anlamak, saç bilimi ve araştırmalarıyla desteklenen Dyson tasarım sürecinin en önemli parçalarından biri olmaya devam ediyor.

Her 10 kadından 7’sinin saçları hasarlı

Küresel çapta yapılan araştırmaya göre, her 10 katılımcıdan 7'si saçlarının hasarlı olduğunu söylerken, kepek, saç dökülmesi, kırılma, kırık uçlar ve kabarmaya yatkınlık en önemli sorunlar olarak öne çıkıyor. Türkiye'den araştırmaya katılan kadınların yüzde 36'sı saçının az yıprandığını, yüzde 26'sı yıpranmadığını düşünürken sadece yüzde 5'i çok yıprandığını düşündüğünü belirtiyor. En çok hangi sorunları yaşadıkları sorulduğunda ise yüzde 41'i saç dökülmesi, yüzde 32'si saç kırılması, yüzde 28'i kepek, yüzde 25’i kırılma ve yüzde 25’i yağlanma sorunu yaşadığını söylüyor.

Kepek, saç dökülmesi ve beyazlayan saçlar hasar biçimleri değil

Dyson Kıdemli Saç Bilimcisi Rob Smith konuya ilişkin açıklamasında, "Kepek, saç dökülmesi ve beyazlayan saçlar hasar biçimleri değil, kafa derisi ve saçın uzamasıyla ilgili sorunlardır. Saç hasarı, saç kütikülünün ve korteksinin parçalanması anlamına gelir ve bu da saçınızın elektriklenmiş ve mat görünmesine veya koparak dökülmesine yol açabilir. Sağlıklı saçlara kavuşmanın en iyi yolu, hasarın nedenlerini önlemek ve maruziyeti en aza indirmektir. Buna saçı zayıflatan ve kırılmaya ve kırık uçlara daha yatkın hale getiren aşırı ısı da dahildir." diyor.

Türk kadınlarının yüzde 83’ü saçlarının sağlıklı olduğunu düşünüyor

Türkiye’deki katılımcıların yüzde 83’ü yıpranmış olmasına rağmen saçlarının sağlıklı olduğunu düşünüyor. Tüm ülkelerdeki katılımcıların yüzde 67'si yıpranmış olmasına rağmen saçlarının sağlıklı olduğunu düşünüyor ve 'sağlıklı' saçın nasıl göründüğünü ve nasıl hissettirdiğini; parlak (yüzde 36), pürüzsüz (yüzde 29) olarak tanımlayıp, sağlıklı bir kafa derisiyle (yüzde 26) ilişkilendiriyor. Türkiye’ye baktığımızdaysa katılımcıların yüzde 83’ü yıpranmış olmasına rağmen saçlarının sağlıklı olduğunu düşünürken, 'sağlıklı' saçın nasıl göründüğünü ve nasıl hissettirdiğini; parlak (yüzde 48), kabarık (yüzde 42) ve hacimli (yüzde 36) olarak tanımlıyor.

Türk kadınları en çok saç veya kafa derisi sorunları yaşıyor

Türkiye’de yaşayan kadın katılımcılar, en yaygın saç veya kafa derisi sorunları yaşıyor. Bunların, yüzde 41’i saç dökülmesi sorunu yaşarken, yüzde 69’u kafa derisi konusunda endişe duyuyor. Dyson küresel saç araştırması, her 10 kişiden 8'inin saçlarını her gün veya iki günde bir yıkadığını ortaya koyuyor. Türkiye’de yaşayan kadın katılımcıların ise her 10 kişiden 9'u saçlarını her gün ya da 2 günde bir yıkıyor. (yüzde 93) Erkeklerin alışkanlıklarına bakıldığında ise 10 kişiden 6’sının günde bir veya birden fazla kez saçını yıkadığı görülüyor. Erkeklerin özellikle saçlarını sabah yıkamayı tercih ettikleri gözlemleniyor.

Aşırı yıkama saçlara zarar verici olabilir

Dyson Kıdemli Saç Bilimcisi Rob Smith, "Saçınızı ne sıklıkta yıkayacağınız saç tipinize, aktivite düzeyinize ve bulunduğunuz ortama bağlıdır. Aşırı yıkama çok zarar verici olabilir, saç derisini doğal yağlardan arındırırken saçı kuru bırakır. Genel olarak, saçınız veya saç deriniz ne kadar yağlıysa, saçınızı o kadar sık yıkamayı düşünebilirsiniz. Düz saçlar yağ birikimi nedeniyle daha kolay gevşeyebilirken, dalgalar, bukleler ve kıvırcıklıklar yağı emerek daha az yıkama gerektirir. Saç derinize karşı nazik olun ve saç tipinize uygun şampuanlar kullanın. Çevrenizdeki kirlilik seviyelerini göz önünde bulundurun, kirlilik ve ultraviyole elementlerinin birleşimi saç hasarının artmasına neden olabileceğinden saçınızı yıkayın." diye ekliyor.

Pandemi İle Değişen Saç Alışkanlıkları

Araştırmaya katılan her 10 kullanıcıdan 6'sı evde şekillendirme alışkanlıklarını değiştirdiğini, saçlarını daha az şekillendirdiğini (yüzde 17) ve daha az saç ürünü kullandığın (yüzde 9) belirtirken, en az yüzde 20'si ise pandemi öncesi rutinlerine geri döndüğünü söylüyor. Türkiye’de ise her 10 kişiden 7'sinin pandemi sırasında stil davranışlarının değiştiği, saçlarını daha az şekillendirdiği (yüzde 14), daha fazla yıkadığı (yüzde 13) ve daha az saç ürünü kullandığı (yüzde 6) görülüyor. Katılımcıların yüzde 33’ünün şu anda her zamanki rutinlerine geri döndüğü izleniyor. Özellikle Amerika ve Asya-Pasifik’te yaşayan kadınların yüzde 36’sının daha düz ve doğal stilleri tercih ettiği tespit edilirken, Türkiye’de yaşayan kadın katılımcıların ise yüzde 54’ü saçlarını tamamen düz, yüzde 54’ü doğal ve yüzde 50’sinin hafif dalgalı şeklinde şekillendirmeyi tercih ettiği görülüyor.

Dünya genelinde saç şekillendirmenin en yaygın nedenlerine bakıldığında ise yüzde 33’ün arkadaşlarıyla buluşma’dan, yüzde 33’ün de işe gitmeden önce saç şekillendirdiğini söylerken, Türkiye’de yaşayan kadın katılımcıların yüzde 41’i kurutmadan hemen sonra/sırasında, yüzde 32’si arkadaşlarla buluşmadan önce ve yüzde 30’u işe gitmeden saç şekillendirdiğini söylüyor.