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Gündem Aralarında Türk vatandaşları da var! 17 kişi kaçırıldı
Gündem

Aralarında Türk vatandaşları da var! 17 kişi kaçırıldı

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında bir turist otobüsünü durduran "400 Mawazo" adlı silahlı kişiler, 8'i Türk toplam 17 kişiyi fidye için kaçırdı. 400 Mawazo'nun bölgenin en korkulan çetelerinden biri olduğu ve birçok insan kaçırma ve haraç vakalarıyla adlarını duyurdukları biliniyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 17:55:00 - 2022-05-09 17:56:41

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede çeteler her geçen gün güçlerini artırıyorlar. "400 Mawazo" adlı çete tarafından kaçırılan 17 kişinin 8'inin Türk, diğer sekiz kişinin Haitili, otobüs şoförünün de Dominikli olduğu bildiriliyor.

Ülkenin en korkulan çetelerinden biri

İnsan kaçırma, tecavüz ve haraç vakalarıyla adını duyuran 400 Mowozo, ülkenin en korkulan çetelerinden biri. Haiti'de son iki yıldır fidye için insan kaçırma olaylarında büyük artış yaşanıyor. Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne göre geçen yıl 81 farklı ülkeden 1200'den fazla kişi kaçırıldı.

Kuruluşa göre bu kişiler arasında ABD ve Kanada'dan 17 Hristiyan misyoner de var. 400 Mawozo, bu misyonerlerin her biri için bir milyon dolar talep etti. Misyonerler dört ay sonra serbest bırakıldı. Fakat bu kişiler için fidye ödenip ödenmediği bilinmiyor.

Haiti'de şiddet olayları durulmuyor

Haitili çeteler yabancıların kaçırılması olaylarıyla adını duyurdu. Ancak Haitililer yıllardır şiddetin gölgesinde yaşıyor. Birleşmiş Milletler çocuklara yardım örgütü UNICEF, geçen hafta ülkede devam eden çete şiddeti nedeniyle başkent ve çevresinde 1700 okulun kapandığını ve yarım milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini açıkladı.

UNICEF'in Haiti temsilcisi Bruno Maes, "Mermiler havada uçuştuğu için hiçbir çocuk okula gidemiyor" dedi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, geçen Temmuz'da paralı askerler tarafından öldürülmüştü. Rakip gruplar ülkenin kontrolünü ele geçirmek için savaşırken polis gücünün çok yetersiz kaldığı belirtiliyor.

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