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Dünya Aralarında Patriot da var... ABD'den Ukrayna'ya dev askeri yardım
Dünya

Aralarında Patriot da var... ABD'den Ukrayna'ya dev askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 20:17:00 -
Aralarında Patriot da var... ABD'den Ukrayna'ya dev askeri yardım

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