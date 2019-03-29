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Aralarında eski polis memuru da var! FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kastamonu'da görülen FETÖ davasında yargılanan, aralarında eski polis memurunun da bulunduğu 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

29 Mart 2019 Cuma 15:18
Aralarında eski polis memuru da var! FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 4 sanığa hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Cennet Toprak ve Melek Gösterit ile eski polis memuru Cihan Kırımlı katıldı. Tutuksuz sanık Esma Çakır ise duruşmaya gelmedi.

Suçsuz olduklarını iddia ettiler

Cennet Toprak, savunmasında, örgüte ait kurumlarda çalışmadığını ve Bank Asyada hesabının bulunmadığını iddia etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Toprak, beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Cennet Toprak'ı 7 yıl 6 ay, Melek Gösterit ve Esma Çakır'ı 6 yıl 3 ay, Cihan Kırımlı'yı ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:18
  1. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  2. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Cennet Toprak
  4. ByLock
  5. Bank Asya

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