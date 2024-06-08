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Gündem Aralarında eski HDP'li belediye başkanı da var! Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonu
Gündem

Aralarında eski HDP'li belediye başkanı da var! Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-06-08 16:56:00 -
Aralarında eski HDP'li belediye başkanı da var! Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 kişi kıskıvrak yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖRLE İLTİSAKLARI BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor.
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