Aralarında eski HDP'li belediye başkanı da var! Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonu
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 kişi kıskıvrak yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
TERÖRLE İLTİSAKLARI BULUNUYOR
Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor.
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