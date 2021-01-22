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Gündem Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dramı devam ediyor
Gündem

Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dramı devam ediyor

BM, uluslararası insan hakları örgütleri ve sözde Müslüman ülkelerin liderlerinin gözleri önünde Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik yapılmaya devam ediliyor. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı canlı yayında Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dışı soykırımı anlattı. Ümmet ise maalesef Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme karşı ise sessizliğini koruyor!

Yeniakit Publisher
2021-01-22 21:01:00 - 2021-01-22 22:53:26
Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dramı devam ediyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Arakanlı Müslümanların karşı karşıya kaldığı zulmü anlattı.  

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=2qZdLVOzeG4&feature=youtu.be

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Yorumlar

dökümcü

Önce kendime Neresindeyiz ey müslümanlar neredesiniz islam beldeleri kardeşlerimiz zulum altında rabil affına sıgındım
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Metin

Turkiye ye gelsinler...Karadeniz bolgesine yerlestirilsin. Insanlik bunu gerektirir.
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