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Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne durdurulduğu açıklandı

Yangon kenti açıklarında Arakanlı Müslüman 100'den fazla kişiyi taşıyan teknenin yetkililer tarafından durdurulduğu açıklandı.

16 Kasım 2018 Cuma 16:39
Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne durdurulduğu açıklandı

Kyodo'nun yerel basına dayandırdığı haberine göre, yolu kesilen  teknede 31'i kadın, 25'i çocuk 106 kişi bulunuyor.

Ön soruşturmanın, bu kişilerin Arakan eyaletinde Sittwe kentindeki bir  kamptan kaçtığını ve Malezya'ya gitmeyi planladığını gösterdiği belirtildi.

Teknenin Martaban Körfezi'nde yakıtının bitmesi üzerine Yangon'a doğru  sürüklendiği ifade edildi.

Myanmarlı yetkililerin, teknedeki Arakanlı Müslümanları büyük  olasılıkla Sittwe'deki kampa geri göndermesi bekleniyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan  kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları  kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini  kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecinin yurtlarına dönüşü için Myanmar  ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım  kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar  hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine  getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara  yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam  sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol  açacağı endişesini taşıyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 16:39
  1. Arakan

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