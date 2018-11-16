Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne durdurulduğu açıklandı

Kyodo'nun yerel basına dayandırdığı haberine göre, yolu kesilen teknede 31'i kadın, 25'i çocuk 106 kişi bulunuyor.

Ön soruşturmanın, bu kişilerin Arakan eyaletinde Sittwe kentindeki bir kamptan kaçtığını ve Malezya'ya gitmeyi planladığını gösterdiği belirtildi.

Teknenin Martaban Körfezi'nde yakıtının bitmesi üzerine Yangon'a doğru sürüklendiği ifade edildi.

Myanmarlı yetkililerin, teknedeki Arakanlı Müslümanları büyük olasılıkla Sittwe'deki kampa geri göndermesi bekleniyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecinin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.