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Aktüel

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Her fırsatta AK Parti hükümetini sanat düşmanı olmakla itham eden komünist Orhan Aydın, Atatürk Kültür Merkezi'nin hizmete açılmasını görmezden gelerek kafayı kuma gömdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 16:25:00 -
Aradığınız "Utanmaz"a şu anda ulaşılamıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görkemli bir törenle "Atatürk Kültür Merkezi"nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi.

Yaşanan bu gelişme sonrası yıllarca "AKM yerine AVM yapılacak" şeklinde yaygara koparan solak gürüh kafayı kuma gömerken AK Parti'yi "sanat düşmanı" olmakla suçlayan komünist Orhan Aydın'ın sessizliği dikkat çekti.

Bir yandan "özgürlük", "kardeşlik" ve "barış" nutukları atan diğer yandan ise nefret söylemlerini ağzından düşürmeyen Orhan Aydın, 2018 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda AK Parti hükümetinin Cumhuriyet'in kazanımlarını yok etmeye çalıştığı hezeyanında bulunmuş ve şunları söylemişti:

"AKM'nin yıkımı suni gündem filan değil kardeş anla... Cumhuriyet'in kazanımı olan sanat alanlarına kezzap atmak."

Her fırsatta AK Parti hükümetini "sanat düşmanı" olmakla suçlayan Orhan Aydın, "Atatürk Kültür Merkezi"nin açılmasıyla ilgili tek bir laf dahi etmeyerek görülmemiş bir ikiyüzlülük ve utanmazlık örneği sergiledi.

 

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Yorumlar

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