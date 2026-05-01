Aradaki fark kapanıyor! Okan Buruk’un gözü Terim’in rekorunda
Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, yarın Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.
Galatasaray, Samsun'dan istediği sonuçla dönmesi halinde ligde üst üste 4, toplamda ise 26. kez ipi önde göğüsleyecek. Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkaracak.
Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında kupayı kaldırdı.
- Fatih Terim zirvede
Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.
Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adamlar ise dörder kez ile Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.
Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ilerleyen Okan Buruk, bunu başarması durumunda Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başına kalacak.
Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un üçer şampiyonluğu bulunuyor.
- Üst üste 4 kez şampiyon olan 2. teknik adam olmak istiyor
Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör ünvanını almaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanırsa 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakalayacak.
- Şampiyonluk rekoru Okan Buruk'ta
Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.
Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (4) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk, bu sezon da şampiyon olarak bu sayıyı artırmaya çalışacak.
- Şampiyonlar
Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:
Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi
1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan
1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan
1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya
1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere
1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya
1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya
1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya
1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye
1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya
1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya
1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya
1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya
2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya
2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika
2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya
2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye
2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye
2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2019-20 Başakşehir Okan Buruk Türkiye
2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye
2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye