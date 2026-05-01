Aradaki fark kapanıyor! Okan Buruk’un gözü Terim’in rekorunda

Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, yarın Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.

Galatasaray, Samsun'dan istediği sonuçla dönmesi halinde ligde üst üste 4, toplamda ise 26. kez ipi önde göğüsleyecek. Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkaracak.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında kupayı kaldırdı.

- Fatih Terim zirvede

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adamlar ise dörder kez ile Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ilerleyen Okan Buruk, bunu başarması durumunda Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başına kalacak.

Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un üçer şampiyonluğu bulunuyor.

- Üst üste 4 kez şampiyon olan 2. teknik adam olmak istiyor

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör ünvanını almaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanırsa 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakalayacak.

- Şampiyonluk rekoru Okan Buruk'ta

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.

Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (4) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk, bu sezon da şampiyon olarak bu sayıyı artırmaya çalışacak.

- Şampiyonlar

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi

1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan

1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan

1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan

1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya

1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere

1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya

1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya

1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan

1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya

1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya

1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya

1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya

1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya

1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye

1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye

1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya

1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya

1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya

1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya

1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya

1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye

1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya

1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya

1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya

1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya

1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya

1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye

2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya

2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya

2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya

2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya

2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika

2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya

2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye

2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye

2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye

2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye

2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye

2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye

2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye

2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye

2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2019-20 Başakşehir Okan Buruk Türkiye

2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye

2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye

2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye

2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye

2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye