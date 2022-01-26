İstanbul’da 24 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağı sebebiyle trafik adeta felç oldu. Bazı sürücüler saatlerce araçlarında kalmayı tercih ederken kimi ise araçlarını yol kenarlarına park edip saatlerce evlerine ulaşabilmek için mücadele etti. Bazı vatandaşlar ise halen araçlarını park ettikleri noktalardan almadı. Bu sebeple özellikle Hadımköy Gişeler ile Arnavutköy arasında trafiğin düzene girmesi güçleşiyor. Konu hakkında ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Kar sebebiyle otoyollara bırakılan araçlar sahiplerince kaldırılmazsa, otomobilleri belediye çekecek mi?

Araçlarını yoldan kaldırmayanların araçları bağlanacak mı?

24 Ocak Pazartesi akşam üzeri başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul trafiği adeta felç oldu. Binlerce insan araçlarında mahsur kaldı. Adım adım dahi ilerlemeyen yollarda kalmak istemeyenler ise araçlarını yol kenarlarına çekti. Kar yağışı 25 Ocak Salı günü etkisini yitirdi ancak pek çok vatandaş araçlarını bulundukları yerlerden almadı. Özellikle bazı yerlerde çekilmeyen araçlar trafiğin akışının bir türlü düzenlenmesinin önüne geçiyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir”dedi.