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Yerel Araçlar mahsur kaldı! Yolun açılmasını bekliyorlar
Yerel

Araçlar mahsur kaldı! Yolun açılmasını bekliyorlar

Ağrı Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 16:59:00 -
Araçlar mahsur kaldı! Yolun açılmasını bekliyorlar

Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Tendürek Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç da mahsur kaldı. Doğubayazıt ve Van’dan yola çıkan ve çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araçlar, Çaldıran ilçesine bağlı Suğuksu Mahallesi yakınlarında mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin açtığı yol, kısa sürede tipinin etkisiyle yine ulaşıma kapandı.

Bölgede mahsur kalan sürücüler, sabah saatlerinden beri yolun açılmasını beklediklerini, ancak yoğun tipinin geçit vermediğini belirtti. Karayolu ekiplerin yolu açtığını ancak yolun yeniden kapandığını ifade eden sürücüler, durumun devam etmesi üzerine geri döneceklerini söyledi.

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