Aracıyla köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden olan doktorun yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, uyuyan köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olduğu iddia edilen Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Birsen Ocaklı, "Max" isimli köpeği sahiplenen müşteki Dr. Alev Eda Okutan Sarıbeyliler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinin avukatları da hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Doç. Dr. Birsen Ocaklı, üzerine atılı bu suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Kesinlikle köpeğe bilerek, kasıtlı olarak zarar vermiş değilim. Olayı karakola çağırıldığımda öğrendim. Yüksek bir aracım var. Köpeği olay anında ezdiğimin farkına varmadım. Böyle bir şeyi farketsem köpeği veterinere götürürdüm. Taş ya da tümsekten geçer gibi oldum. Ancak neye çarptığımı ya da neyin üzerinden geçtiğimi fark etmedim. Bir hafta sonra karakolda da olayı duydum." ifadelerini kullandı.

Sanık Ocaklı'nın avukatı Nafiye Ceylan da müvekkilinin bilerek bir köpeğe çarpmadığını savunarak, "Çarptıktan sonra görüp olay yerinden kaçması söz konusu değildir. Dalgınlık mı diyelim... Trafikte herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Bu olay nedeniyle müvekkilim hayvan düşmanı olarak lanse edilmiştir. Böyle bir durum söz konusu değildir." dedi.

Müşteki Dr. Alev Eda Okutan Sarıbeyliler ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"2015 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Hastanesinde çalışmaya başladım. Max isimli köpeğim 2016 yılında kendiliğinden o bölgeye gelmişti. O bölgede ilgilendiğimiz hayvanlar var. Bir hayvansever öğrenci grubumuz var. Birlikte aşılarını yaptırdık. 2019 yılında yüzündeki bir şişlik nedeniyle tedavi ettirdiğim süreçte köpeği sahiplendim. Eve de götürüp getiriyordum. Max benim köpeğimdi. Karnesi ve aşıları vardır. Olay günü Max'i bulamadım. Herkese haber verdim. Daha sonra bulduk. Hemen veterinere götürdüm. Yerinden kalkamıyordu. Veteriner kalça kemiğinden parçalı kırık olduğunu, bunun ancak bir arabanın üzerinden geçmesi durumunda olabileceğini söyledi. Ameliyat olduktan sonra da öldü."

Söz verilen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları da dava, mala zarar verme suçundan açılsa da zarar görenin mal değil can olduğunu, bu nedenle davaya katılma taleplerinin bulunduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarının bilirkişiye verilerek rapor hazırlanmasının istenmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in 14 Mayıs'ta Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binasına gittiği ve kendisine ait 5 yaşındaki kangal cinsi köpeğini de hastanenin bahçe kısmındaki otoparka bıraktığı anlatıldı.

Müşteki Sarıbeyliler'in daha sonra yanına geldiği köpeğinin yaralı olduğunu fark ettiği aktarılan iddianamede, tedavi amacıyla veterinere götürülen köpekte kemik kırığı tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, incelenen video kaydında yol üzerinde uyuyan köpeğin üzerinden aracın sert bir şekilde geçtiğinin görüldüğü, bu haliyle köpeğin fark edilmemesinin imkansız olduğu anlatıldı.

Bu şekilde köpeğin ölümüne neden olan sanık Birsen Ocaklı'nın "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.