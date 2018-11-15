THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Aracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Konya'da bir vatandaş, park halindeki aracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:48
Aracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Konya’da park halinde bulunan hafif ticari araç içerisinde, vücudunda yaklaşık 20 bıçak darbesi olan Erdal Yıldırım’ın (48) cesedi bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez  Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 42 CVU 90 plakalı hafif ticari araç içerisinde hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaklaşık 20 bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracın plakası üzerinden yola çıkan polis, ölen kişinin Erdal Yıldırım olduğunu belirledi.

Yıldırım hakkında ailesi tarafından dün öğle saatlerinde Özalkent Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Olay yerinde bir adet meyve bıçağı bulan polis, kan izlerini de takip ederek yaklaşık 500 metre ileride kırık bir bıçak parçası buldu. Polis, olayın orada gerçekleştiği yada şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra o istikamete kaçtığı şüphesi üzerinde duruyor. 

Erdal Yıldırım’ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune  Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 16:48
  1. Erdal Yıldırım
  2. Konya
  3. Cinayet
  4. Aracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bim’de indirim günü Bim indirim ürünler listesi 16 Kasım kampanyalı ürünler
    1. Bim’de indirim günü Bim indirim..
    2. Lastiği patlayan tıra arkadan gelen..
    3. Tinerciyi, tiner dökerek yakanlardan..
    4. Pas lekesini çıkarmak için...
    5. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz..
    6. Dolar çakıldı! İşte son rakamlar
    7. Evin penceresinden düşen yaşlı adam öldü
    8. Kaçak elektrik kullananlardan ekiplere..
    9. Parmak sakatlanmaları
    10. Hırsızlık şüphelisi, gazinoda..
    11. Cinayet hükümlüsü, izinli geldiği..
    12. Fenerbahçe'de Volkan Demirel iddiası!..
    13. Aracının içinde bıçaklanarak..
    14. Suudi Bakan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    15. S. Arabistan'ın itiraflarına bomba..
    16. Kemer görünümlü kılıçla gasp..
    17. Mesleği sürdürmek için 40 sene sonra..
    18. Öğle uykusu çok yararlı
    19. Bahçeli Ampute Milli Takımı kabul etti
    20. Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık