  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aracının arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
Aktüel

Aracının arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:59:42 -
Aracının arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir sürücü, aracının arkasına bağladığı köpeği, metrelerce sürükledi.

Silivri Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi'nde sürücü S.T., aracının arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. Köpek, sürüklenme nedeniyle kanlar içinde kaldı.

Olayı gören vatandaşlar tarafından araç durdurularak, köpek kurtarıldı. Olayın ardından S.T., gözaltına alındı.

Gümüşyaka Jandarma Karakoluna götürülen şüpheye idari para cezası kesildi.

Bu arada yaralı köpeğin kaçtığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Gündem

'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video
Gündem

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video

Sosyal medyada Kürt vatandaşları hedef alan bir video büyük tepki çekti. Kendisine ‘ülkücü’ süsü veren genç bir kadın kamera önünde dans ede..
İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması
Dünya

İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması

İsrail ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalandı.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı