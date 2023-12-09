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Otomotiv Aracımızı yenilemek isterken! Takasta umduğumuz fiyatı bulamadık
Otomotiv

Aracımızı yenilemek isterken! Takasta umduğumuz fiyatı bulamadık

Yeniakit Publisher
2023-12-09 12:56:00 - 2023-12-09 12:56:54
Aracımızı yenilemek isterken! Takasta umduğumuz fiyatı bulamadık

Araçlarını yenilemek isteyenler kampanyalara odaklanırken, ikinci el araç alım için fırsat bekleyenler de düşük fiyatları sıkı takibe aldı. Peki takas uygulamaları ne derece memnun etti?

Özellikle kasım ayı sıfır ve ikinci el araç piyasası açısından adeta bir dönüm noktası oldu. Araç alıcıları kampanyalara odaklanırken, ikinci el araç alım için fırsat bekleyenler de düşük fiyatları sıkı takibe aldı. Sektörde gerçekleştirilen yeni araştırmalar da bu sürece dair çarpıcı verileri ortaya koymaya devam ediyor. 

Quick Finans’ın yayınladığı 2. El Oto Raporu’nun 2023 yılı Kasım ayı verilerinin yer aldığı güncel sayısında, sektöre dair önemli trendler paylaşıldı. SmartIQ iş birliği ile hazırlanan ve ikinci el online satış ve ihale platformlarından elde edilen verilere dayanarak üretilen raporda gerçekleşen satış fiyat ve satış hızı değişimleri değerlendirildi.

Beklentiler karşılanabildi mi?

Sıfır kilometre araçlar için distribütör firmaların yaptıkları kampanyalar bireysel müşterileri cezbederken 2. El aracını takasta kullanmak isteyenler bekledikleri fiyata ulaşamadı. Aracını yenilemek isteyen bireysel müşteriler takasa 2. El araçlarını vermekte zorlanınca 2. El araçlarında fiyat indirimlerini hızlandırdı. 2. El araç piyasasında araç bolluğu artarken düşen fiyatlar satışların belli bir seviyenin altına inmesini önledi.

Rapora göre, Kasım ayında araç fiyatları bir önceki aya göre Euro bazında %9 gerilerken TL bazında gerileme %2 seviyelerinde seyretti. Satışta kalma süresi geçen aya göre ortalama 8 gün daha uzayarak 65 günü aştı.

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